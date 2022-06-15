عقيلة عن اختيار سرت مقرا للحكومة: الهدف إنقاذ ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن اختيار مدينة سرت كمقر للحكومة هدفه «إنقاذ ليبيا».

وقال عقيلة: «سرت مرحلة مكانية، إن جاز التعبير، تهدف لإنقاذ ليبيا، وإنقاذ العائلات الآمنة التي شهدتم فزعها وهروبها من الاشتباكات»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب في مدينة سرت، اليوم الأربعاء.

وتابع: «سرت هي التي تتحرر فيها الحكومة من الضغوط كافة.. سرت من أجل سلامة ليبيا عامة، من غربها وشرقها إلى جنوبها.. سرت من أجل استعادة الثقة وطي ماضي التصادم بمختلف أشكاله».

وأكمل: «لم يعد بالإمكان إقناع بقية سكان ليبيا بالصبر وهم يعانون انقطاع الكهرباء وتأخر صرف المرتبات وانهيار الخدمات التعليمية والصحية والبنى التحتية وانتشار الفساد».

وقال إن الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، «لم تُشكل في المنفى، بل تشكلت ومُنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب، وبتوافق ليبي - ليبي طبقا للإعلان الدستوري، ولا تملك أي جهة حق الاعتراض عليها».