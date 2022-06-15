انطلاق جلسة «النواب» للتصويت على مشروع الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022.

ويقدّر مشروع الميزانية كما قدمته حكومة باشاغا بـ94 مليارًا و830 مليون دينار، تتوزع على أربعة أبواب، الأول المخصص للرواتب وما في حكمها، والذي زاد على 41 مليارًا و778 مليون دينار.

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ووُجه للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليون دينار، إضافة إلى 17 مليارًا و700 مليون دينار للباب الثالث المعني بالمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وأخيرًا الدعم، وهو الباب الرابع، فمُنح 26 مليارًا و675 مليون دينار.

لكن الغموض يحيط بمسألة مصادر تمويل الميزانية، حيث طلب عقيلة من مصرف ليبيا المركزي عدم «صرف الأموال» خارج قانون الميزانية العامة، وأكد رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، أن تنفيذ الميزانية يتطلب التعاون مع المصرف، من خلال مجلس إدارته برئاسة المحافظ الصديق الكبير.