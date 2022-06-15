«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري

القاهرة - بوابة الوسط

قضت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة استئناف طرابلس، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص ولائيا في قضية ضحايا سجن أبوسليم، وإحالة ملف القضية إلى القضاء العسكري.

وأُحيلت القضية إلى هذه الدائرة بعدما قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا في مايو 2021، بنقض الحكم الصادر في العام 2019، بشأن قضية سجن أبوسليم، بمحكمة استئناف طرابلس، القاضي بسقوط الجريمة على جميع المتهمين بمضي المدة (التقادم)، وقررت المحكمة إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى بمحكمة استئناف طرابلس.

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ووقعت «مذبحة سجن أبوسليم» في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينا، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.

روايات الأهالي عن القضية ورد نظام القذافي

ووفق روايات أهالي القتلى ومنظمات حقوقية ليبية، فإن قوات خاصة تابعة لنظام العقيد معمر القذافي «داهمت السجن وأطلقت النار على السجناء» وأغلبيتهم ينتمون إلى التيار الإسلامي، بدعوى تمردهم داخل السجن بعد تنظيمهم اعتصاما مفتوحا طالبوا خلاله بتحسين ظروف الاعتقال.

من جهته، نفى نظام القذافي وقوع مجزرة السجن وظل على إنكاره لها مدة خمس سنوات حتى العام 2001، حيث بدأ يخبر بعض أقارب السجناء بوفاة ذويهم.

وبعد ذلك، حاول نظام القذافي دفع تعويضات لأهالي الضحايا قدرها نحو 160 ألف دولار أميركي، إلا أنهم رفضوا التعويضات وتمكنوا في العام 2007 من رفع دعوى قضائية طالبوا فيها بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين إلى العدالة.