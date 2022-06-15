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مجلس النواب يصوت على الميزانية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 11:59 صباحا
مجلس النواب يصوت على الميزانية اليوم
جلسة مجلس النواب في سرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (مجلس النواب)
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يعقد مجلس النواب جلسة في تمام الواحدة ظهرا بمدينة سرت، للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

ويتوقع حضور 98 نائبا للجلسة، ما يعني توفر النصاب القانوني للتصويت، حسب تصريح للنائب إبراهيم الزغيد، الذي أشار إلى وصول أعضاء المجلس المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة.

وقال الزغيد إن التقرير الخاص بجدول المرتبات الموحد أُحيل إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته، التي ستعرضه بدورها على النواب خلال جلسة اليوم.

وأمس الثلاثاء، عُلقت مجلس النواب؛ «لتمكين الأعضاء من مراجعة مشروع قانون الميزانية المعدل من قبل الحكومة المكلفة من المجلس وتقديم ملاحظاتهم بشأنه إلى اللجنة المالية»، حسب تصريح للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وعقدت جلسة الأمس في سرت برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور نائبه الأول فوزي النويري، فيما لم يشر بليحق إلى عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

مشروع قانون الميزانية المعدل
ويقدر مشروع الميزانية كما قدمته حكومة باشاغا بـ94 مليارا و830 مليون دينار، تتوزع على أربعة أبواب، الأول المخصص للرواتب وما في حكمها، والذي زاد على 41 مليارا و778 مليون دينار.

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ووُجه للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليون دينار، إضافة إلى 17 مليارا و700 مليون دينار للباب الثالث المعني بالمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وأخيرا الدعم، وهو الباب الرابع، فمُنح 26 مليارا و675 مليون دينار.

لكن الغموض يحيط بمسألة مصادر تمويل الميزانية، حيث طلب عقيلة من مصرف ليبيا المركزي عدم «صرف الأموال» خارج قانون الميزانية العامة، وأكد رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، أن تنفيذ الميزانية يتطلب التعاون مع المصرف، من خلال مجلس إدارته برئاسة المحافظ الصديق الكبير.

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