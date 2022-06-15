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أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 11:16 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة في معظم المناطق
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس معتدلا ومستقرا على معظم مناطق ليبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و39 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتترواح بين 32 و35 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية مع ظهور بعض السحب على غات وأقصى الجنوب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.

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