السفير الألماني للمشري: يجب أن تؤدي جولة المسار الدستوي الأخيرة إلى نتائج ملموسة

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت إن الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري الليبي المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة».

جاء ذلك في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أمس الثلاثاء، حسب تغريدة السفير على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال أونماخت إنه والمشري «اتفقا بشدة على أن ليبيا تستحق سلاما مستداما وانتخابات حرة وعادلة».

توافق حول 180 مادة من مسودة الدستور

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، توافق وفدي المجلسين على 43 مادة خلال اجتماعات الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري بالقاهرة إضافة إلى 137 مادة جرى التوافق عليها بين الطرفين خلال اجتماعات الجولة الثانية ليرتفع إجمالي المواد الدستورية المتوافق عليها إلى 180 مادة.

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وتأمل وليامز أن يخرج وفدا المجلسين «بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية» لتلبية مطالب الليبيين الذين سجلوا للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي لاختيار ممثليهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، مشيرا إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارا كبيرا في تعديل مسودة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.