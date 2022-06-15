سرقة أسلاك كهرباء بطول 400 متر في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك بطول 400 متر بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء.

واعتدى مجهولون على خط الرزيزات من فرعية الرزيزات في الدائرة، وسرقوا أسلاك كهرباء ضغط عال بطول 400 متر، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى تواصل ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية بعدد من المناطق من قبل مجموعات خارجة عن القانون، «ما يتسبب في زيادة معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء والمنفعة الشخصية».