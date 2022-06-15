رئيس «الإمداد الطبي» ينفي توقف مراكز غسيل الكلى بسبب نفاد المشغلات

القاهرة - بوابة الوسط

نفى رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، الطاهر بالخير، توقف مراكز غسيل الكلى عن تقديم خدماتها للمرضى بسبب نفاد المشغلات.

وأضاف بالخير: «اتخذنا الإجراءات الاحترازية لتفادي النقص، واستقبال مطار معيتيقة الدولي شحنة مشغلات أمس الثلاثاء يظهر حرص الجهاز على عدم نفاد المخزون»، حسب تصريح في مقطع فيديو منشور على صفحة «حكومتنا»، في موقع «فيسبوك».

وأكد توزيع الشحنة الجديدة على جميع مراكز الغسيل الكلوي بمختلف مناطق البلاد، فور استكمال إجراءات التسريح الجمركي، ومطابقة الشحنة من قبل لجنة الفحص والاستلام.

فتح اعتمادات التطعيمات

وأشار إلى استكمال الإجراءات الخاصة بفتح اعتمادات التطعيمات، وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي، مضيفا أن «شركات عالمية رائدة» كُلفت توريد التطعيمات، والجهاز متعاقد معها منذ سنوات.

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كما قال إن «مجلس الوزراء منح جهاز الإمداد الطبي الإذن لبدء التعاقد لتوفير الأدوية التخصصية» مرجعا التأخير في التوريد عبر المنافذ الجوية إلى الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد لرفض الشركات العالمية تسيير رحلات للمطارات الليبية.