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ضبط الجناة في واقعة قتل مواطن ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 08:33 صباحا
ضبط الجناة في واقعة قتل مواطن ببنغازي
احد الجناة في واقعة قتل مواطن بمدينة بنغازي، 14 يونيو 2022، (أمن بنغازي)
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ضبط أفراد مركز شرطة العروبة الجناة في جريمة قتل قتل مواطن بمنطقة السرتي في بنغازي.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي معلومات بشأن استقبال مستشفى الجلاء جثة المواطن، وبها إصابات بطلقات سلاح ناري «خرطوش»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وكلف أعضاء التحريات في المركز بالتحقيق في الواقعة، حيث انتقلوا إلى المستشفى لجمع المزيد من المعلومات، واتضح أن المجني عليه أصيب خلال مشاجرة مع شخصين في منطقة السرتي.

وتوجه أعضاء التحريات إلى المنطقة، وهناك ألقوا القبض على الجاني وشقيقه، وهو طرف في الواقعة، ثم نقلا إلى مركز الشرطة حيث قال المتهم الأول إن المجني عليه بادر بإطلاق النار عليه بواسطة سلاح آلي «كلاشنكوف»، فرد عليه بسلاح معه «خرطوش»، حيث كانت هناك مشاجرة سابقة بين الطرفين.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، ثم أحيلا إلى جهات الإختصاص.

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