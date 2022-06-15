تسليم حافلات ومركبات آلية خدمية لجهاز الشرطة القضائية

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، جهاز الشرطة القضائية عددًا من الحافلات والمركبات الآلية، التي سيتم استعمالها لنقل نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل وعناصر الأمن والحماية من وإلى مقار المحاكم والنيابات.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عملية التسليم جرت، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، بإشراف وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وبحضور وكلاء الوزارة لشؤون الشرطة القضائية والديوان والمحاكم والنيابات، ورئيس وأعضاء الجهاز.

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وأوضحت أن تلك الخطوة تهدف لتوفير احتياجات الجهات التابعة لها من أجهزة ومستلزمات، بما فيها حافلات ومركبات آلية ضرورية للعمل القضائي، ولضمان توفير متطلبات الحماية والسلامة بحسب معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا ومحليًا لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

إحدى الحافلات المسلمة لجهاز الشرطة القضائية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)

إحدى الحافلات المسلمة لجهاز الشرطة القضائية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)

جانب من مراسم تسليم حافلات لجهاز الشرطة القضائية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)

إحدى الحافلات المسلمة لجهاز الشرطة القضائية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)