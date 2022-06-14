شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد لعام 2021

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الثلاثاء، الضوء على أرقام مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي يشير إلى أن الفساد السياسي في المنطقة لا يزال معرقلاً لمكافحة الفساد والطريق نحو الديمقراطية.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 70% من دول المنطقة حصلت على معدل تقييم أقل من 50 نقطة من أصل 100 نقطة، وفي حين تصدرت الإمارات وقطر قائمة الدول العربية الأفضل أداء، جاءت اليمن والصومال وسوريا وليبيا على رأس قائمة الدول الأسوأ أداء.

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وفي سياق آخر، تنقل البرنامج بين عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية، ومن بينها إعلان شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن «ضخ حوالي 60 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب عبر منظومة نقل الغاز الساحلي إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية»، وذلك بعد إعادة تشغيل حقل الاستقلال النفطي فور شحن كمية من مادة «النافثا».

كما سلطت الحلقة الضوء على تصريحات وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، لوكالة أنباء «رويترز»، حيث كشف عن تراجع إنتاج ليبيا إلى 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل.