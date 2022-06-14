Atwasat

الدبيبة يطالب بحصر المرضى بكافة المناطق وإصلاح جهاز الإمداد الطبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 11:00 مساء
الدبيبة يطالب بحصر المرضى بكافة المناطق وإصلاح جهاز الإمداد الطبي
الدبيبة خلال مشاركته في حفل إطلاق منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج. (حكومتنا)
alwasat radio

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بضرورة «حصر عدد الحالات المرضية في كافة المناطق وعلى اختلاف الأمراض السارية بهدف تسهيل تقديم الخدمات الصحية» لهم، وكذلك «النهوض بجهاز الإمداد الطبي والعمل على إصلاحه حتى يؤدي الدور المنوط به على أكمل وجه»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركته، صباح اليوم الثلاثاء، في إطلاق أول منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج، التي أُقيمت في طرابلس بحضور نائبه وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة، ومندوب عن ديوان المحاسبة، وعدد من المهندسين بالهيئة العامة للمعلومات.

تفعيل منظومة مراقبة مخزون الأدوية
كما شدد الدبيبة، في كلمته، على ضرورة تفعيل المنظومة الصحية المختصة بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياجات أسوة بالدول المتقدمة، وتدريب العدد الكافي من الكواد المختصة وتأهيلها لتشغيل المنظومة ومتابعة سير عملها تقنيًا ومعلوماتيًا، داعيًا إلى العمل «بروح الوطنية» للنهوض بمجال الأدوية والخدمات الصحية، وأن تكون الخطوات في هذا الاتجاه «جادة ويحدوها العزم والحرص».

- «الاقتصاد» تطلع على التجربة التونسية في تنظيم توريد وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية
- «الإمداد الطبي» يبحث مع الغرفة التجارية الأميركية ملف شركات الأدوية

وأكد الدبيبة أن «الاهتمام بالمرضى واجب وطني والتزام إنساني وبالأخص مرضى الأورام» وأن «من حق كل مريض الحصول على الدواء في الموعد المحدد وتوفير العلاج وتيسير السبل بطريقة منظمة وعصرية».

وقال إن «صحة المواطن أهم من تكلفة الدواء..»، داعيًا المسؤولين بجهاز الإمداد الطبي إلى استيراد الأدوية «بمعايير ومواصفات صحية» و«التعامل مع الشركات المصنعة المعتمدة»، منبهًا إلى أنه لن يسمح باستيراد «الأدوية المقلدة التجارية»، محملًا القائمين على هذه العملية المسؤولية عن ذلك.

تشجيع الكوادر الوطنية المختصة في استيراد الأدوية
كما طالب الدبيبة بضرورة «تشجيع الكواد الوطنية المختصة وشركات الأدوية المحلية للعمل في مجال استيراد الأدوية وفق الضوابط والمعايير وبمنأى عن الاحتكار دعمًا للقطاع الصحي وتطويره»، مبينًا أن إدارة الصيدلة بوزارة الصحة هي الجهة المختصة بتحديد طلبات ومواصفات الأدوية وإحالتها إلى جهاز الإمداد الطبي للتنفيذ.

واستمع الدبيبة من المسؤولين إلى شروح وافية حول آلية عمل المنظومة الإلكترونية لمراقبة مخزون الأدوية من بداية إنشاء العطاء العام، مرورًا بالإجراءات المتبعة من تحويله إلى الإدارة الفنية وصدور الاعتمادات وأوامر الشراء، ووصول الشحنات وتخزينها، وصولًا إلى مرحلة توزيعها على المرافق الصحية والمستشفيات وفق المطلوب.

الدبيبة خلال مشاركته في حفل إطلاق منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج. (حكومتنا)
الدبيبة خلال مشاركته في حفل إطلاق منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج. (حكومتنا)
الدبيبة خلال مشاركته في حفل إطلاق منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج. (حكومتنا)
الدبيبة خلال مشاركته في حفل إطلاق منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج. (حكومتنا)
الدبيبة خلال مشاركته في حفل إطلاق منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج. (حكومتنا)
الدبيبة خلال مشاركته في حفل إطلاق منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل...
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة
توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)

الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اختتام مشاورات اليوم الثالث لجولة المسار الدستوري الأخيرة في القاهرة
اختتام مشاورات اليوم الثالث لجولة المسار الدستوري الأخيرة في ...
مخالفة مطعمين وإقفال ثالث ومخبز لعدم توافر التراخيص والشروط الصحية في سرت
مخالفة مطعمين وإقفال ثالث ومخبز لعدم توافر التراخيص والشروط ...
الدبيبة يطلع على جاهزية «الطيران الإلكتروني» لأداء المهام المكلف بها
الدبيبة يطلع على جاهزية «الطيران الإلكتروني» لأداء المهام المكلف ...
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة الوقود ببنغازي
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
الدبيبة يعتمد الأول من فبراير يوما وطنيا للكشافة والمرشدات
الدبيبة يعتمد الأول من فبراير يوما وطنيا للكشافة والمرشدات...
الدبيبة يطالب بحصر المرضى بكافة المناطق وإصلاح جهاز الإمداد الطبي
الدبيبة يطالب بحصر المرضى بكافة المناطق وإصلاح جهاز الإمداد ......
«إيريني» تجري مناورة تدريبية بالبحر المتوسط
«إيريني» تجري مناورة تدريبية بالبحر المتوسط...
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة الوقود ببنغازي
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة......
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط