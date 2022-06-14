الدبيبة يطالب بحصر المرضى بكافة المناطق وإصلاح جهاز الإمداد الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بضرورة «حصر عدد الحالات المرضية في كافة المناطق وعلى اختلاف الأمراض السارية بهدف تسهيل تقديم الخدمات الصحية» لهم، وكذلك «النهوض بجهاز الإمداد الطبي والعمل على إصلاحه حتى يؤدي الدور المنوط به على أكمل وجه»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركته، صباح اليوم الثلاثاء، في إطلاق أول منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج، التي أُقيمت في طرابلس بحضور نائبه وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة، ومندوب عن ديوان المحاسبة، وعدد من المهندسين بالهيئة العامة للمعلومات.

تفعيل منظومة مراقبة مخزون الأدوية

كما شدد الدبيبة، في كلمته، على ضرورة تفعيل المنظومة الصحية المختصة بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياجات أسوة بالدول المتقدمة، وتدريب العدد الكافي من الكواد المختصة وتأهيلها لتشغيل المنظومة ومتابعة سير عملها تقنيًا ومعلوماتيًا، داعيًا إلى العمل «بروح الوطنية» للنهوض بمجال الأدوية والخدمات الصحية، وأن تكون الخطوات في هذا الاتجاه «جادة ويحدوها العزم والحرص».

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وأكد الدبيبة أن «الاهتمام بالمرضى واجب وطني والتزام إنساني وبالأخص مرضى الأورام» وأن «من حق كل مريض الحصول على الدواء في الموعد المحدد وتوفير العلاج وتيسير السبل بطريقة منظمة وعصرية».

وقال إن «صحة المواطن أهم من تكلفة الدواء..»، داعيًا المسؤولين بجهاز الإمداد الطبي إلى استيراد الأدوية «بمعايير ومواصفات صحية» و«التعامل مع الشركات المصنعة المعتمدة»، منبهًا إلى أنه لن يسمح باستيراد «الأدوية المقلدة التجارية»، محملًا القائمين على هذه العملية المسؤولية عن ذلك.

تشجيع الكوادر الوطنية المختصة في استيراد الأدوية

كما طالب الدبيبة بضرورة «تشجيع الكواد الوطنية المختصة وشركات الأدوية المحلية للعمل في مجال استيراد الأدوية وفق الضوابط والمعايير وبمنأى عن الاحتكار دعمًا للقطاع الصحي وتطويره»، مبينًا أن إدارة الصيدلة بوزارة الصحة هي الجهة المختصة بتحديد طلبات ومواصفات الأدوية وإحالتها إلى جهاز الإمداد الطبي للتنفيذ.

واستمع الدبيبة من المسؤولين إلى شروح وافية حول آلية عمل المنظومة الإلكترونية لمراقبة مخزون الأدوية من بداية إنشاء العطاء العام، مرورًا بالإجراءات المتبعة من تحويله إلى الإدارة الفنية وصدور الاعتمادات وأوامر الشراء، ووصول الشحنات وتخزينها، وصولًا إلى مرحلة توزيعها على المرافق الصحية والمستشفيات وفق المطلوب.

الدبيبة خلال مشاركته في حفل إطلاق منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج. (حكومتنا)

الدبيبة خلال مشاركته في حفل إطلاق منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج. (حكومتنا)

الدبيبة خلال مشاركته في حفل إطلاق منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج. (حكومتنا)