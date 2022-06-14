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«إيريني» تجري مناورة تدريبية بالبحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 10:54 مساء
«إيريني» تجري مناورة تدريبية بالبحر المتوسط
جانب من مناورة تدريبية نفذتها العملية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بالبحر المتوسط (صفحة قيادة العملية على فيسبوك)
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أجرت العملية البحرية الأوروبية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مناورة تدريبية بالبحر المتوسط نهاية الأسبوع الماضي، شملت جميع أصولها المنتشرة في منطقة العمليات.

وأفادت قيادة العملية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن المناورة التي بدأت فجر الجمعة الماضي، بتوجيه من الأدميرال الإيطالي فابريزيو روتيري، قائد قوة «إيريني»، الذي تسلم المسؤولية من اللواء اليوناني الأدميرال ميخائيل ماجكوس.

3 سفن وست طائرات
وأضافت أن ثلاث سفن شاركت في العملية، وأجرت عملية مناورة من البحريتين اليونانية والفرنسية، كما نشرت «إيريني» أيضًا ست طائرات دورية مخصصة مباشرة من (فرنسا واليونان وإيطاليا وألمانيا ولكسمبورغ وبولندا) مع سفن وطائرات أخرى في الدعم المرتبط بالعمليات.

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وأوضحت أن مركز الاتحاد الأوروبي للأقمار الصناعية قدم دعمًا من خلال إرسال صور، للمساعدة في تركيز تكتيكات العملية على الأصول المتاحة في الزمان والمكان للقيام بالمهام الموكلة بشكل أكثر فعالية، بهدف ردع الإتجار غير المشروع، ورصد السفن في منطقة العمليات، واعتراضهم، وتفتيش حمولاتهم؛ وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشددة على أن الهدف أيضًا هو المشاركة مع المجتمع البحري من خلال مناورة ودية على متن السفن التجارية من أجل تحسين الوعي المشترك متعدد المجالات.

تمديد تفويض «إيريني»
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قرارًا مطلع الشهر الجاري يمدد لعام إضافي تفويض العملية البحرية الأوروبية «إيريني» بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية، عندما يعتقد أنها تنتهك الحظر المفروض على توريد الأسلحة.

وقالت إدارة العملية إن هذا التجديد سيمهد الطريق لإجراء مراجعة استراتيجية سليمة لتفويض العملية، مع إمكانية تنفيذ مجموعة أوسع من المهام المتعلقة بالأمن البحري في البحر المتوسط.

حصيلة «إيريني» خلال عامين
وفي الأول من أبريل الماضي، أعلنت العملية البحرية الأوروبية «إيريني» حصيلة نشاطها خلال عامين من انطلاق المهمة العسكرية، كللت بإرسال 35 تقريرًا خاصًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتعلق بـ«أحداث ذات أهمية كبرى».

وأجرت «إيريني» أكثر من 6300 استجواب و250 زيارة على متن السفن التجارية العابرة في المنطقة خلال عامين، إلى جانب 22 عملية تفتيش للوحدات التجارية المشتبه في انتهاكها للحظر، ونفذت في إحدى الحالات مصادرة مواد للاستخدام العسكري. كما تراقب العملية 16 ميناء ومحطة نفطية و25 مطارًا ومهابط طائرات في ليبيا.

جانب من مناورة تدريبية نفذتها العملية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بالبحر المتوسط (صفحة قيادة العملية على فيسبوك)
جانب من مناورة تدريبية نفذتها العملية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بالبحر المتوسط (صفحة قيادة العملية على فيسبوك)
جانب من مناورة تدريبية نفذتها العملية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بالبحر المتوسط (صفحة قيادة العملية على فيسبوك)
جانب من مناورة تدريبية نفذتها العملية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بالبحر المتوسط (صفحة قيادة العملية على فيسبوك)
جانب من مناورة تدريبية نفذتها العملية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بالبحر المتوسط (صفحة قيادة العملية على فيسبوك)
جانب من مناورة تدريبية نفذتها العملية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بالبحر المتوسط (صفحة قيادة العملية على فيسبوك)
جانب من مناورة تدريبية نفذتها العملية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بالبحر المتوسط (صفحة قيادة العملية على فيسبوك)
جانب من مناورة تدريبية نفذتها العملية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بالبحر المتوسط (صفحة قيادة العملية على فيسبوك)
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