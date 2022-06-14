الدبيبة يطلع على جاهزية «الطيران الإلكتروني» لأداء المهام المكلف بها

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني، العميد الهادي مخلوف إبراهيم، ومعاونه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء «بحث سير عمل الجهاز ومدى جاهزيته لأداء المهام المكلف بها».

وشكل الدبيبة «جهاز الطيران الإلكتروني»، بموجب قراره رقم (452) لسنة 2022، الصادر أواخر الشهر الماضي، على أن يكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.

- الدبيبة يكلف العميد علي مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

- الدبيبة يشكل «جهاز الطيران الإلكتروني» لتنظيم استخدام أنظمة الطائرات دون طيار

مهام جهاز الطيران الإلكتروني

ونص قرار إنشاء الجهاز على أن يتولى التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات دون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي، والمسح والمراقبة والدوريات والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية وغيرها من المجالات.

كما نص القرار على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات، للجهاز، كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.