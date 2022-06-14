مخالفة مطعمين وإقفال ثالث ومخبز لعدم توافر التراخيص والشروط الصحية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد مصدر من جهاز الحرس البلدي في سرت لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، مخالفة مطعمين وإقفال وتشميع مطعم ثالث ومخبز لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وانعدام الشروط الصحية.

وقام أعضاء جهاز الحرس البلدي وعدد من مأموري الضبط القضائي التابعين لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بجولة تفتيشية استهدفت عددًا من المطاعم والمخابز العاملة بالمدينة للتأكد من مدى التزامها بالشروط الصحية وحصولها على إذن مزاولة المهنة والنشاط التجاري.

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وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي في سرت، العميد جمعة امبية لـ«بوابة الوسط»، إن الجولة التفتيشية أسفرت عن «مخالفة مطعمين وقفل وتشميع مطعم واحد وأيضًا قفل مخبز واحد لعدم توافر الشروط الصحية والترخيص».

وأضاف امبية أن المحال التي استُهدف بالمخالفة والإقفال سجلت فيها مخالفات تتعلق بمستوى «نظافة سيئة جدًا» وطواجين متهالكة واستعمال الزيت لأكثر من 5 أيام، وتحضير الأطعمة في ظروف غير صحية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل الحرس البلدي حيالها.