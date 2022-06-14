Atwasat

اختتام مشاورات اليوم الثالث لجولة المسار الدستوري الأخيرة في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 09:44 مساء
اختتام مشاورات اليوم الثالث لجولة المسار الدستوري الأخيرة في القاهرة
من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
alwasat radio

اختتمت، اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم الثالث من مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، من أجل التوافق على المواد المتبقية من مسوَّدة الدستور.

وقالت مستـشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني وليامز، إن الاجتماعات تواصل «العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن».

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها حتى الآن إلى «180 مادة»، بعد إعلان وليامز، أمس الإثنين، التوافق على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

- وليامز تعلن توافق المشاركين باجتماعات القاهرة على 43 مادة جديدة من مسودة الدستور
- بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
- بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة

وخلال افتتاح جلسات الجولة الثالثة، التي يمتد سقفها الزمني إلى الأحد المقبل (19 يونيو الجاري)، وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وأمس الإثنين أعلنت وليامز، في تصريح إلى موقع «عربي 21»، أن مشاورات الجولة الثالثة بين الوفدين «تشهد تقدمًا ملحوظًا»، وأوضحت أن «هذه هي الجولة الأخيرة للمشاورات الدستورية الليبية»، التي يمتد سقفها الزمني إلى الأحد المقبل (19 يونيو الجاري).

كما توقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار أمس الإثنين أيضًا إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل...
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة
توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)

الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اختتام مشاورات اليوم الثالث لجولة المسار الدستوري الأخيرة في القاهرة
اختتام مشاورات اليوم الثالث لجولة المسار الدستوري الأخيرة في ...
مخالفة مطعمين وإقفال ثالث ومخبز لعدم توافر التراخيص والشروط الصحية في سرت
مخالفة مطعمين وإقفال ثالث ومخبز لعدم توافر التراخيص والشروط ...
الدبيبة يطلع على جاهزية «الطيران الإلكتروني» لأداء المهام المكلف بها
الدبيبة يطلع على جاهزية «الطيران الإلكتروني» لأداء المهام المكلف ...
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة الوقود ببنغازي
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
الدبيبة يعتمد الأول من فبراير يوما وطنيا للكشافة والمرشدات
الدبيبة يعتمد الأول من فبراير يوما وطنيا للكشافة والمرشدات...
الدبيبة يطالب بحصر المرضى بكافة المناطق وإصلاح جهاز الإمداد الطبي
الدبيبة يطالب بحصر المرضى بكافة المناطق وإصلاح جهاز الإمداد ......
«إيريني» تجري مناورة تدريبية بالبحر المتوسط
«إيريني» تجري مناورة تدريبية بالبحر المتوسط...
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة الوقود ببنغازي
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة......
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
باشاغا يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط