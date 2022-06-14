اختتام مشاورات اليوم الثالث لجولة المسار الدستوري الأخيرة في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت، اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم الثالث من مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، من أجل التوافق على المواد المتبقية من مسوَّدة الدستور.

وقالت مستـشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني وليامز، إن الاجتماعات تواصل «العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن».

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها حتى الآن إلى «180 مادة»، بعد إعلان وليامز، أمس الإثنين، التوافق على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

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وخلال افتتاح جلسات الجولة الثالثة، التي يمتد سقفها الزمني إلى الأحد المقبل (19 يونيو الجاري)، وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وأمس الإثنين أعلنت وليامز، في تصريح إلى موقع «عربي 21»، أن مشاورات الجولة الثالثة بين الوفدين «تشهد تقدمًا ملحوظًا»، وأوضحت أن «هذه هي الجولة الأخيرة للمشاورات الدستورية الليبية»، التي يمتد سقفها الزمني إلى الأحد المقبل (19 يونيو الجاري).

كما توقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار أمس الإثنين أيضًا إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)

من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)

من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)

من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)

من اليوم الثالث للجولة الأخيرة لمشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري في القاهرة، 14 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)