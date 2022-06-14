القطراني: الحكومة جاءت لتصحيح المسار.. وستعزز التعاون مع بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، إن الحكومة جاءت لتصحيح المسار وتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير والوفد المرافق له.

وثمن القطراني دور المملكة البلجيكية في الاتحاد الأوروبي، كما «تمت مناقشة دور الحكومة الليبية ورؤيتها في الشأن الليبي الداخلي بعد منح الثقة لها من مجلس النواب»، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة المكلفة على «فيسبوك».

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وأكد القطراني، وفق البيان، أن «الحكومة تعمل على تحسين العلاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وستعزز سبل التعاون الليبي البلجيكي بصفة خاصة والاتحاد الأوروبي بصفة عامة». واختتم البيان بأن اللقاء تطرق إلى «الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء حربها على الإرهاب، ودور القوات المسلحة في ذلك».

والتقى السفير البلجيكي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، بعدما أجرى في العاصمة طرابلس لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني يستقبل سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)