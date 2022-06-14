Atwasat

القطراني: الحكومة جاءت لتصحيح المسار.. وستعزز التعاون مع بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 08:31 مساء
القطراني: الحكومة جاءت لتصحيح المسار.. وستعزز التعاون مع بلجيكا
نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني يستقبل سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، إن الحكومة جاءت لتصحيح المسار وتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير والوفد المرافق له.

وثمن القطراني دور المملكة البلجيكية في الاتحاد الأوروبي، كما «تمت مناقشة دور الحكومة الليبية ورؤيتها في الشأن الليبي الداخلي بعد منح الثقة لها من مجلس النواب»، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة المكلفة على «فيسبوك».

- بوجواري يطلع السفير البلجيكي على صعوبات إعادة الإعمار في بنغازي

وأكد القطراني، وفق البيان، أن «الحكومة تعمل على تحسين العلاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وستعزز سبل التعاون الليبي البلجيكي بصفة خاصة والاتحاد الأوروبي بصفة عامة». واختتم البيان بأن اللقاء تطرق إلى «الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء حربها على الإرهاب، ودور القوات المسلحة في ذلك».

والتقى السفير البلجيكي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، بعدما أجرى في العاصمة طرابلس لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني يستقبل سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني يستقبل سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة
توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)

الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات

«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على قانون الميزانية العامة (فيديو)
بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على قانون الميزانية العامة (فيديو)
تركيا تدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا
تركيا تدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا
دبلوماسية إيطالية: الوجود الروسي في ليبيا وسورية والساحل من عوامل «عدم الاستقرار»
دبلوماسية إيطالية: الوجود الروسي في ليبيا وسورية والساحل من عوامل...
بوجواري يطلع السفير البلجيكي على صعوبات إعادة الإعمار في بنغازي
بوجواري يطلع السفير البلجيكي على صعوبات إعادة الإعمار في بنغازي
النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع الصحة
النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع الصحة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
القطراني: الحكومة جاءت لتصحيح المسار.. وستعزز التعاون مع بلجيكا
القطراني: الحكومة جاءت لتصحيح المسار.. وستعزز التعاون مع ......
وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة الرئيسي وجامعة سرت
وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة الرئيسي وجامعة سرت...
عقيلة صالح يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
عقيلة صالح يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت...
النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع الصحة
النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع ......
بوجواري يطلع السفير البلجيكي على صعوبات إعادة الإعمار في بنغازي
بوجواري يطلع السفير البلجيكي على صعوبات إعادة الإعمار في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط