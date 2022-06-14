وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة الرئيسي وجامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت إلى فرعي مصرف الوحدة الرئيسي بمدينة سرت وجامعة سرت، شحنة من السيولة النقدية بقيمة 10 ملايين دينار على ما أفاد مصدر مصرفي مسؤول بفرع المصرف بجامعة سرت «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إن شحنة السيولة النقدية جرى تخصيص ستة ملايين دينار منها إلى فرع مصرف الوحدة الرئيسي بمدينة سرت، وخصصت الـ 4 ملايين الأخرى إلى فرع المصرف بجامعة سرت.

- وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت

ونوه المصدر إلى أن إدارتي الفرعين بالمصرف قررتا أن يكون سقف السحب للزبائن 2500 دينار حتى يتمكن المواطنون من اقتناء احتياجاتهم من خلال السيولة النقدية بدلًا عن البطاقات المصرفية عند الشراء وفرض نسبة استقطاع عالية عليهم بالأسواق والمولات تقدر بنحو 2%.