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النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع الصحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 07:45 مساء
النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع الصحة
النائب العام خلال اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة والمكلف بوزارة الصحة لاستعراض نتائج المراجعات الجنائية في الفساد المالي بقطاع الصحة. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من أعضاء ديوان المحاسبة، وموظفي وزارتي المالية والصحة، تتولى فحص ومراجعة المعاملات المالية التي تشوبها تهمة تعمد الإضرار بالمال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده النائب العام مع رئيس ديوان المحاسبة، والقائم بأعمال وزير الصحة، بحضور وكلاء النيابة العامة المكلفين التحقيق، وأعضاء ديوان المحاسبة المكلفين الفحص والتدقيق، وموظفي وزارة المالية المعنيين بمتابعة التزامات الدولة، وذلك لمتابعة نتائج التحقيق في الوقائع التي شكلت مساسًا بالحق في الصحة.

المراجعة الجنائية لمعاملات بقيمة 300 مليون دينار
وذكر مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن اجتماعًا يأتي في إطار استعراض نتائج المراجعة الجنائية للمعاملات الإدارية والمالية، والطبية ذات الصلة بالمؤسسات العلاجية المطالبة بسداد مبلغ مالي قدره 300 مليون دينار، نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020.

- النيابة العامة: تحصيل 74 مليون دينار دون وجه حق بقطاع الصحة في عهد حكومة «الوفاق»
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وفي الرابع من أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة، تحصيل قطاع الصحة 74.273 مليون دينار دون وجه حق خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020، وذلك في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

ومن بين المخالفات التي أثبتتها النيابة أن فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة، فضلًا عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة، وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج.

إثبات وقائع فساد
وخلال اجتماع المتابعة، اليوم الثلاثاء، قال النائب العام إن التقارير المعدة من مركز الخبرة القضائية والبحوث، وصندوق التأمين الصحي العام بخصوص مراجعة مبلغ 200 مليون دينار كشفت تعمد بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية، الخروج عن مقتضيات العقود المبرمة مع الدولة؛ بتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات؛ وأتبعوا ذلك بتقديم فواتير استشفاء ذات قيم مالية لا تتآلف مع الخدمة المقدمة، بلغت 74 مليونًا و273 ألفًا و454 دينارًا ليبيًا، بينما ما زالت معاملات المطالبة بمبلغ مالي قدره 100 مليون دينار ليبي، فضلًا عن مطالبات سنة 2022 التي مازالت قيد المراجعة القضائية.

وشدد النائب العام على ضرورة مراعاة جهة الإدارة للمشروعية عند مباشرة تسوية المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة بهذا الملف، من خلال الالتزام بمخرجات أعمال المراجعة، ومقتضى قرار النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية غير المستحقة، بوصف تلك المستحقات مؤسسة على إجراءات ووثائق طالها التزوير لغرض تحقيق كسب غير مشروع، فضلًا عن اقترانها بفعل إساءة استعمال السلطة المسند إلى عدد من القائمين على إدارة ملف ديون وزارة الصحة.

مراجعة توريدات وزارة الصحة لمستلزمات مجابهة فيروس «كورونا»
وأكد أن النيابة العامة شرعت في مراجعة المطالبات المالية الناشئة عن توريدات وزارة الصحة لمستلزمات مجابهة تفشي جائحة فيروس «كورونا». كما تناول المجتمعون الجانب المتعلق باستحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية، وتعزيز كفالة تقديمها في أوقات ذات أثر، وعلى الأخص تحديد الأمراض التي على جهة الإدارة توجيه المواطنين الذين ألمت بهم إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مضمونة، وتكلفة تستند إلى قائمة أسعار محددة تلتزم جهة الإدارة بسدادها.

جانب من اجتماع النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة والمكلف بوزارة الصحة لاستعراض نتائج المراجعات الجنائية في الفساد المالي بقطاع الصحة. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
جانب من اجتماع النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة والمكلف بوزارة الصحة لاستعراض نتائج المراجعات الجنائية في الفساد المالي بقطاع الصحة. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
جانب من اجتماع النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة والمكلف بوزارة الصحة لاستعراض نتائج المراجعات الجنائية في الفساد المالي بقطاع الصحة. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
جانب من اجتماع النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة والمكلف بوزارة الصحة لاستعراض نتائج المراجعات الجنائية في الفساد المالي بقطاع الصحة. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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