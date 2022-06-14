بوجواري يطلع السفير البلجيكي على صعوبات إعادة الإعمار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، سفير بلجيكا لدى ليبيا، كريستوف دي باسومبير، على الصعوبات التي تعانيها المدينة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية وعودة النازحين إلى منازلهم، ومرحلة إعادة الإعمار، بحسب ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستقبل بوجواري في مكتبه بمقر ديوان بلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، السفير البلجيكي لدى وصوله إلى المدينة قادما من العاصمة طرابلس.

وقال المجلس البلدي بنغازي إن لقاء بوجواري والسفير البلجيكي جرت خلاله «مناقشة عديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي من بينها بقايا مخلفات الحرب على الجماعات الإرهابية والصعوبات التي تعاني منها المدينة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية وعودة النازحين لمنازلهم ومرحلة إعادة الإعمار، والدور الذي يقوم به الاتحاد الأوربي من خلال صندوق الأمم المُتحدة الإنمائي والمشاريع التي قام بتنفيذها في مُختلف المجالات».

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وأضاف المجلس البلدي بنغازي أن رئيس المجلس التسييري صقر بوجواري أثني خلال لقائه مع السفير البلجيكي لدى ليبيا على جهود الاتحاد الأوربي الداعمة للمشاريع التي يشرف على تنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المدينة.

وأجرى السفير البلجيكي في العاصمة طرابلس لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.



لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع سفير بلجيكا لدى ليبيا، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (بلدية بنغازي)