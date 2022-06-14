Atwasat

بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على قانون الميزانية العامة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 05:33 مساء
بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على قانون الميزانية العامة (فيديو)
جلسة مجلس النواب في سرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (مجلس النواب)
alwasat radio

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق إن المجلس سيصوت «غدًا على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022»، وذلك بعدما علق جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة سرت لتمكين الأعضاء من مراجعة مشروع قانون الميزانية المعدل من قبل الحكومة المكلفة من المجلس وتقديم ملاحظاتهم بشأنه إلى اللجنة المالية.

وأوضح بليحق في تصريح صحفي أن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم في سرت برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور نائبه الأول فوزي النويري، دون الإشارة إلى عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

مشروع قانون الميزانية المعدل 
وأضاف بليحق أن «المجلس ناقش في جلسة اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُعدل الذي جرت إحالته من الحكومة اليوم»، لافتًا إلى «منح أعضاء مجلس النواب اليوم فرصة للمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حول مشروع القانون وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية ولجنة المالية للتصويت غدًا على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022، وبذلك علقت الجلسة».

- انطلاق جلسة «النواب» في سرت لمناقشة الميزانية
- باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف

وفي وقت سابق اليوم، قال بليحق إن الجلسة مغلقة، وسيجري خلالها مناقشة مشروع الميزانية العامة للعام 2022، الذي تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، بعد ملاحظات نيابية بشأن الأرقام المقترحة من الحكومة المكلفة، وطريقة توزيعها.

ويقدر مشروع الميزانية كما قدمته حكومة باشاغا بـ 94 مليارا و830 مليون دينار، تتوزع على أربعة أبواب، الأول المخصص للرواتب وما في حكمها، والذي زاد على 41 مليارا و778 مليون دينار.

باشاغا يشدد علة تعاون مصرف ليبيا المركزي لتنفيذ الميزانية
أكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف «بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية».

وأشار إلى أهمية اضطلاع المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب بمهامها واختصاصاتها وفق القانون، وأن يكتمل تشكيلها القانوني وفقا للقانون كذلك، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

 

جلسة مجلس النواب في سرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في سرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» بـ«المهزلة القضائية»

ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» بـ«المهزلة القضائية»
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب

دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
مارسيلو يبكي في وداع عاطفي لـ«ريال مدريد»

مارسيلو يبكي في وداع عاطفي لـ«ريال مدريد»
العراق.. عاصفة ترابية جديدة وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد

العراق.. عاصفة ترابية جديدة وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما

«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما
دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا

دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)

هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو ...
تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار

عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)

الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق جلسة «النواب» في سرت لمناقشة الميزانية
انطلاق جلسة «النواب» في سرت لمناقشة الميزانية
خلال لقائه سفيرة بريطانيا.. المنفي يطالب «النواب» و«الدولة» بتغليب مصلحة الوطن
خلال لقائه سفيرة بريطانيا.. المنفي يطالب «النواب» و«الدولة» ...
دبلوماسية روسية: مالي والساحل ضحايا التدخل الغربي غير المبرر في ليبيا
دبلوماسية روسية: مالي والساحل ضحايا التدخل الغربي غير المبرر في ...
«الليبية للأسمدة» تعلن إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني بمعدل إنتاج يومي 1487 طنا متريا
«الليبية للأسمدة» تعلن إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني بمعدل ...
الحداد يبحث مع الملحق البريطاني تعزيز الدعم بمجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية
الحداد يبحث مع الملحق البريطاني تعزيز الدعم بمجالات التدريب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على قانون الميزانية العامة (فيديو)
بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على قانون الميزانية العامة ......
اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين ليبيا وتونس لبحث مشاكل معبر رأس اجدير
اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين ليبيا وتونس لبحث مشاكل معبر ......
خلال لقاء المنفي ورئيسها..«الأوقاف» تدعم جهود «الرئاسي» لتحقيق المصالحة الوطنية
خلال لقاء المنفي ورئيسها..«الأوقاف» تدعم جهود «الرئاسي» ......
الحداد يبحث مع الملحق البريطاني تعزيز الدعم بمجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية
الحداد يبحث مع الملحق البريطاني تعزيز الدعم بمجالات التدريب ......
«الليبية للأسمدة» تعلن إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني بمعدل إنتاج يومي 1487 طنا متريا
«الليبية للأسمدة» تعلن إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني بمعدل......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط