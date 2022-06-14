بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على قانون الميزانية العامة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق إن المجلس سيصوت «غدًا على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022»، وذلك بعدما علق جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة سرت لتمكين الأعضاء من مراجعة مشروع قانون الميزانية المعدل من قبل الحكومة المكلفة من المجلس وتقديم ملاحظاتهم بشأنه إلى اللجنة المالية.

وأوضح بليحق في تصريح صحفي أن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم في سرت برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور نائبه الأول فوزي النويري، دون الإشارة إلى عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

مشروع قانون الميزانية المعدل

وأضاف بليحق أن «المجلس ناقش في جلسة اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُعدل الذي جرت إحالته من الحكومة اليوم»، لافتًا إلى «منح أعضاء مجلس النواب اليوم فرصة للمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حول مشروع القانون وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية ولجنة المالية للتصويت غدًا على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022، وبذلك علقت الجلسة».

- انطلاق جلسة «النواب» في سرت لمناقشة الميزانية

- باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف

وفي وقت سابق اليوم، قال بليحق إن الجلسة مغلقة، وسيجري خلالها مناقشة مشروع الميزانية العامة للعام 2022، الذي تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، بعد ملاحظات نيابية بشأن الأرقام المقترحة من الحكومة المكلفة، وطريقة توزيعها.

ويقدر مشروع الميزانية كما قدمته حكومة باشاغا بـ 94 مليارا و830 مليون دينار، تتوزع على أربعة أبواب، الأول المخصص للرواتب وما في حكمها، والذي زاد على 41 مليارا و778 مليون دينار.

باشاغا يشدد علة تعاون مصرف ليبيا المركزي لتنفيذ الميزانية

أكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف «بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية».

وأشار إلى أهمية اضطلاع المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب بمهامها واختصاصاتها وفق القانون، وأن يكتمل تشكيلها القانوني وفقا للقانون كذلك، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

جلسة مجلس النواب في سرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (مجلس النواب)