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الحداد يبحث مع الملحق البريطاني تعزيز الدعم بمجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 04:35 مساء
الحداد يبحث مع الملحق البريطاني تعزيز الدعم بمجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية
لقاء الحداد والملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا العقيد كريس أوفلاهرتي، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (رئاسة الأركان العامة)
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بحث رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد مع الملحق العسكري البريطاني العقيد بحار كريس أوفلاهرتي «آفاق التعاون المشترك وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين»، وفق المركز الإعلامي لرئاسة الأركان.

واستقبل الفريق محمد الحداد في مكتبه بمقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، الملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا العقيد بحّار كريس أوفلاهرتي.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة إن الحداد رحَّب في بداية اللقاء بالضيف وهنأه باستلام مهام الملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا، شاكرًا المملكة المتحدة لمواقفها الدولية في دعم ليبيا، مشيرًا إلى أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين.

عودة السفارة البريطانية إلى ليبيا
وعادت السفارة البريطانية إلى العمل من داخل ليبيا قبل أيام، واعتبرت السفيرة كارولين هورندال خلال حفل افتتاحها الرسمي بالعاصمة طرابلس في الخامس من يوينو الجاري، أن عودتها «دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا».

وتزامن إعادة فتح السفارة البريطانية في ليبيا مع احتفالات المملكة المتحدة بـ«اليوبيل البلاتيني» للملكة إليزابيث الثانية، وبعد أكثر من 8 سنوات من مغادرتها العاصمة طرابلس في العام 2014 على خلفية تردي الأوضاع الأمنية وتفاقم الأزمة السياسية آنذاك.

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وأكدت السفيرة كارولين هورندال خلال كلمتها في حفل افتتاح السفارة أن المملكة المتحدة «ستواصل العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا»، وفق نص الكلمة الذي نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية.

نشاط مكثف للسفيرة البريطانية في ليبيا
ومنذ توليها قيادة البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى ليبيا، سجلت السفيرة كارولين هورندال، نشاطًا مكثفًا من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف المحلية والدبلوماسية الفاعلة من أجل حشد الجهود لدعم العملية السياسية للوصول إلى تسوية للأزمة الليبية.

وتلعب السفيرة البريطانية دورًا متقدمًا في قيادة الجهود الدبلوماسية الرامية لحشد الدعم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، وتبدو أكثر حزمًا بشأن ضرورة استكمال خارطة الطريق التي يأمل الليبيون أن تتوج بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما هو مخطط.

وأثار تصريح للسفيرة كارولين هورندال يوم 23 ديسمبر 2021، ردود فعل واسعة في ليبيا، عندما أكدت أن المملكة المتحدة لن تدعم «أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا»، مشددة على أن «الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة»، وذلك بعد إرجاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.

لقاء الحداد والملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا العقيد كريس أوفلاهرتي، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (رئاسة الأركان العامة)
لقاء الحداد والملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا العقيد كريس أوفلاهرتي، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (رئاسة الأركان العامة)
لقاء الحداد والملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا العقيد كريس أوفلاهرتي، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (رئاسة الأركان العامة)
لقاء الحداد والملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا العقيد كريس أوفلاهرتي، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (رئاسة الأركان العامة)
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