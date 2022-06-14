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«الليبية للأسمدة» تعلن إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني بمعدل إنتاج يومي 1487 طنا متريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 03:37 مساء
«الليبية للأسمدة» تعلن إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني بمعدل إنتاج يومي 1487 طنا متريا
إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني، 14 يونيو 2022. (الشركة الليبية للأسمدة)
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أعلنت الشركة الليبية للأسمدة، إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني، ظهر اليوم الثلاثاء، بمعدل إنتاج يومي يقدر بـ1487 طنًا متريًا.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني جاءت على تمام الواحدة ظهر اليوم، «بفضل الأطقم التشغيلية والفنية».

وبحسب البيان، دخلت خطوط الإنتاج الخدمة بمعدل إنتاج يومي يقدر بـ1487 طنًا متريًا في اليوم، بنسبة 85% من قدرة المصنع الكلية.

- مؤسسة الاستثمار: اعتماد قرارات لإحياء شركة الأسمدة

وفي 22 فبراير الماضي، خلصت الجمعية العمومية للشركة الليبية للأسمدة خلال اجتماعها الأول العام 2022، إلى «اعتماد قرارات تساعدها على إحياء الشركة من جديد».

استعراض التقارير المالية والفنية
ولم يوضح بيان صادر عن المؤسسة الليبية للاستثمار ماهية هذه القرارات؛ لكنه وصفها بـ«المهمة»، وأشار إلى استعراض التقارير المالية والفنية المتعلقة بالشركة والخطط والميزانيات التقديرية للعام 2022، كذلك الصعوبات التي تواجه الشركة.

والشركة الليبية للأسمدة هو الاسم الجديد للشركة الليبية - النرويجية للأسمدة، وجاء كنتاج لاستحواذ المؤسسة الوطنية للنفط في يناير 2021، على حصة شركة «يارا» النرويجية في الشركة البالغة 50%. وبعد الاستحواذ، جرت إعادة ملكية مصانع اليوريا والأمونيا في الشركة بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% لمؤسسة النفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني، 14 يونيو 2022. (الشركة الليبية للأسمدة)
إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني، 14 يونيو 2022. (الشركة الليبية للأسمدة)
إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني، 14 يونيو 2022. (الشركة الليبية للأسمدة)
إعادة تشغيل مصنع اليوريا الثاني، 14 يونيو 2022. (الشركة الليبية للأسمدة)
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