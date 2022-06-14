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خلال لقائه سفيرة بريطانيا.. المنفي يطالب «النواب» و«الدولة» بتغليب مصلحة الوطن

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 14 يونيو 2022, 02:41 مساء
خلال لقائه سفيرة بريطانيا.. المنفي يطالب «النواب» و«الدولة» بتغليب مصلحة الوطن
لقاء المنفي وسفيرة بريطانيا، 14 يونيو 2022، (الرئاسي)
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طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بتغليب مصلحة الوطن بعيدا عن أي صراعات سياسية.

جاء ذلك خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هوريندل، بديوان المجلس بطرابلس، الثلاثاء، لمناقشة تطورات المستجدات السياسية في ليبيا، والتحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، والسبل الكفيلة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

وأكد المنفي موقف المجلس الثابت في المضي قدما نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتوافق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

بدورها أشادت هوريندل بدور المجلس في المحافظة على الاستقرار والهدوء، مشددة على استمرار دعم بلادها لخطواته في ملف المصالحة الوطنية والعمل على إجراء انتخابات وطنية شاملة على أساس دستوري، والإيفاء بالتزامات المرحلة.

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