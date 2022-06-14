عقيلة يصل مكان انعقاد جلسة النواب في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت، بالإضافة إلى النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وعدد من أعضاء المجلس و وزير الدفاع بالحكومة المكلفة احميد حومة.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، إن المجمع سيستضيف جلسة المجلس الرسمية اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يشارك نحو 100 نائب في الجلسة التي سيترأسها عقيلة، وذلك للنظر في مشروع الميزانية العامة للعام 2022، الذي تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، بعد ملاحظات نيابية بشأن الأرقام المقترحة من الحكومة المكلفة، وطريقة توزيعها.

استقبال عقيلة صالح لدى وصوله إلى المجمع.