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مجلس النواب يعقد جلسة في سرت لمناقشة الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 12:08 مساء
مجلس النواب يعقد جلسة في سرت لمناقشة الميزانية
جلسة سابقة لمجلس النواب، (أرشيفية: مجلس النواب)
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يعقد مجلس النواب جلسة في مدينة سرت، اليوم الثلاثاء.

ووصل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وعدد من النواب إلى سرت مساء أمس الإثنين، وكان في استقبالهم نائب رئيس الحكومة المكلفة، سالم الزادمة، في مطار القرضابية بمدينة سرت.

ومن المنتظر أن يشارك نحو 100 نائب في الجلسة التي سيترأسها عقيلة، وذلك للنظر في مشروع الميزانية العامة للعام 2022، الذي تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، بعد ملاحظات نيابية بشأن الأرقام المقترحة من الحكومة المكلفة، وطريقة توزيعها.

ويقدر مشروع الميزانية كما قدمته حكومة باشاغا بـ 94 مليارا و830 مليون دينار، تتوزع على أربعة أبواب، الأول المخصص للرواتب وما في حكمها، والذي زاد على 41 مليارا و778 مليون دينار.

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ووجه للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليون دينار، إضافة إلى 17 مليارا و700 مليون دينار للباب الثالث المعني بالمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وأخيرا الدعم، وهو الباب الرابع، فمنح 26 مليارا و675 مليون دينار، وذلك وفق المقترح الذي صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة.

لكن الغموض يحيط بمسألة مصادر تمويل الميزانية، حيث طلب عقيلة من مصرف ليبيا المركزي عدم «صرف الأموال» خارج قانون الميزانية العامة، وأكد رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، أن تنفيذ الميزانية يتطلب التعاون مع المصرف، من خلال مجلس إدارته برئاسة المحافظ الصديق الكبير.

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