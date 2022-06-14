«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على ساحلي درنة وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب على ساحلي درنة وطبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وتكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتحول ظهر الغد إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.