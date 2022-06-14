«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على ساحلي درنة وطبرق...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب على ساحلي درنة وطبرق.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية جيدة على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وتكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتحول ظهر الغد إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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