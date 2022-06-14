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«أمن الهلال النفطي»: انتشال مجموعة كبيرة من مخلفات الحرب في البريقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 01:59 صباحا
«أمن الهلال النفطي»: انتشال مجموعة كبيرة من مخلفات الحرب في البريقة
انتشال مخلفات الحرب في مدينة البريقة (مديرية أمن الهلال النفطي)
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أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي، الإثنين، عن انتشال مجموعة كبيرة من المتفجرات ومخلفات الحرب في البريقة، في أعقاب وقوع حادثة انفجار لغم أرضي، نظرًا لوجود متفجرات على شاطئ الممتد بين المنطقة الثالثة والمنطقة الثانية بمدينة البريقة.

وانتقل فريق من الإدارة العامة لكشف وإبطال المتفجرات، إلى مدينة البريقة، للحد من انتشال المتفجرات ومخلفات الحرب على شاطئ البحر، بالتعاون مع مديرية أمن الهلال النفطي، وشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، وفق بيان نشرته صفحة مديرية أمن الهلال النفطي على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن الفريق الأمني باشر عمليات الكشف والمسح للمنطقة المستهدفة، وانتشال مجموعة كبيرة من المتفجرات ومخلفات الحرب، والألغام الأرضية المعدة للانفجار.

وخلال الفترة الماضية، نفذت الأجهزة الأمنية عمليات في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات ومخلفات الحرب، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

انتشال مخلفات الحرب في مدينة البريقة (مديرية أمن الهلال النفطي)
انتشال مخلفات الحرب في مدينة البريقة (مديرية أمن الهلال النفطي)
انتشال مخلفات الحرب في مدينة البريقة (مديرية أمن الهلال النفطي)
انتشال مخلفات الحرب في مدينة البريقة (مديرية أمن الهلال النفطي)
انتشال مخلفات الحرب في مدينة البريقة (مديرية أمن الهلال النفطي)
انتشال مخلفات الحرب في مدينة البريقة (مديرية أمن الهلال النفطي)
انتشال مخلفات الحرب في مدينة البريقة (مديرية أمن الهلال النفطي)
انتشال مخلفات الحرب في مدينة البريقة (مديرية أمن الهلال النفطي)
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