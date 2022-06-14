شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الإثنين، الضوء على تواصل الحملة الوطنية لحماية المستهلك بعدة مناطق، في ظل حالات التسمم الغذائي التي باتت تشكل خطرًا محدقًا للمواطنين الليبيين.

وأشار البرنامج إلى تزايد حالات التسمم الغذائي، رغم الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق، في ظل حملات أجهزة الحرس البلدي في العديد من المناطق، والتي أسفرت عن غلق محال غذائية ومجازر لحوم ودواجن.

ويوم الأحد 5 يونيو الجاري، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الكفرة التعليمي، 53 إصابة بحالات تسمم، بينهم أطفال ونساء، بعدما تناولوا وجبات جاهزة من أحد المطاعم بالمدينة. كما استقبل مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت، يوم 30 أبريل الماضي، سبع حالات تسمم غذائي بينها طفل يبلغ أربعة أشهر.

- 53 حالة تسمم في الكفرة بعد تناول وجبات جاهزة من مطعم بالمدينة

- مستشفى «ابن سينا» في سرت يستقبل 7 حالات تسمم

- وفاة شخصين في تسمم جماعي بطرابلس

وفي 20 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وفاة شخصين من بين 44 حالة أُصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبات غذائية في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس.

وفي 15 مارس الماضي، أعلنت اللجنة العليا لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني الموقتة، مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك، الذي سيجري تقديمه للحكومة الجديدة من أجل اعتماده، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وفي سياق آخر، أشار البرنامج إلى انتقاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إجراءات بلجيكا ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، خلال لقائه سفير بلجيكا لدى ليبيا كريتسوفر دوباسومبير.

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