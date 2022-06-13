نواب يصلون سرت لحضور جلسة المجلس غدا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل مساء اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وعدد من الأعضاء إلى سرت، وذلك من أجل عقد جلسة رسمية لمجلس النواب غد الثلاثاء، في مقر المجلس بالمدينة.

واستقبل نائب رئيس الحكومة المكلفة، سالم الزادمة، وفد مجلس النواب في مطار القرضابية بمدينة سرت، وفق صور نشرها عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

والثلاثاء الماضي، 7 يونيو، دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الثلاثاء 14 يونيو، بمدينة سرت.

- عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب لجلسة في سرت الثلاثاء المقبل

وفي 31 مايو، عقد عقيلة صالح اجتماعًا مع ممثلي الأجهزة المالية والرقابية بحضور رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا. وبعدها أعلن باشاغا مباشرة حكومته العمل من سرت باعتبارها «تتوسط ليبيا وبعيدة عن ضغوط المجموعات المسلحة ما يمكنها من العمل بأريحية».

وتشهد البلاد حالة انسداد سياسي مع انقسام حكومي، بعد تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، وفق خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، التي تنتهي في 22 يونيو الجاري.

جانب من وصول وفد مجلس النواب سرت. الإثنين 13 يونيو 2022 (صفحة نائب رئيس الحكومة المكلفة، سالم الزادمة على فيسبوك)

جانب من وصول وفد مجلس النواب سرت. الإثنين 13 يونيو 2022 (صفحة نائب رئيس الحكومة المكلفة، سالم الزادمة على فيسبوك)

جانب من وصول وفد مجلس النواب سرت. الإثنين 13 يونيو 2022 (صفحة نائب رئيس الحكومة المكلفة، سالم الزادمة على فيسبوك)

جانب من وصول وفد مجلس النواب سرت. الإثنين 13 يونيو 2022 (صفحة نائب رئيس الحكومة المكلفة، سالم الزادمة على فيسبوك)