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باشاغا للمبعوث الإيطالي: الحكومة ستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 10:48 مساء
باشاغا للمبعوث الإيطالي: الحكومة ستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها
جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا مع المبعوث الإيطالي والسفير الإيطالي عقب لقاء في بنغازي، 13 يونيو 2022. (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
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أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، أن حكومته «ستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها وستدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مواعيدها المحددة بخارطة الطريق».

جاء ذلك خلال لقائه في بنغازي المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا نورلاندو، والسفير الإيطالي جوزيبي بيتشينو، حيث تباحث الطرفان حول المستجدات السياسية على الساحة الليبية، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة المكلفة على «فيسبوك».

باشاغا: نتطلع للتعاون المثمر مع إيطاليا
وأكد باشاغا، وفق البيان، أن «الحكومة باشرت أعمالها من مدينة سرت، وستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها»، مضيفًا أن الحكومة «تتطلع إلى التعاون المثمر والعمل المشترك مع إيطاليا في مختلف المجالات».

ونقل البيان عن المبعوث الإيطالي أنه «أثنى على رفض الحكومة الليبية استخدام القوة، وانتهاجها الطرق القانونية لمباشرة مهامها من كل المدن الليبية».

- باشاغا يلتقي المبعوث الإيطالي في بنغازي
- حفتر يستقبل المبعوث الإيطالي في بنغازي
- عقيلة يتلقي المبعوث الإيطالي

المبعوث الإيطالي يلتقي حفتر وعقيلة صالح
وفي وقت سابق اليوم التقى الدبلوماسيان الإيطاليان كلاً من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في لقاءين منفصلين، الأول في بنغازي والثاني في القبة.

ومنذ الأربعاء الماضي، يجري المبعوث الإيطالي لقاءات مع الأطراف الليبية، بالتزامن مع وجود المبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من فرنسا وألمانيا، عقب مشاركتهما في اجتماعات رفيعة المستوى في تونس، الثلاثاء الماضي.

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