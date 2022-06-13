المشري يطالب ديوان المحاسبة بضمان الرقابة الفاعلة على مصروفات المال العام

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ديوان المحاسبة بضمان الرقابة الفاعلة على مصروفات المال العام بآليات واضحة وشفافة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء المشري مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الإثنين، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي إن لقاء المشري وشكشك «تناول الوضع الاقتصادي في البلاد في ظل الأزمات المحلية والدولية، وضرورة الانسياب السليم والطبيعي للإيرادات، وضمان الرقابة الفاعلة على مصروفات المال العام بآليات واضحة وشفافة».

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وتأثر الاقتصاد الليبي جراء إقفال عدد من الحقول والموانئ النفطية إثر تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، وكذلك تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية–الأوكرانية وتداعيات جائحة «كورونا»، التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.