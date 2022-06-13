فضيل الأمين: الخروج بإطار دستوري فقط لن يكون كافيا للدفع نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال المرشح الرئاسي ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين، إن «الخروج بإطار دستوري فقط لن يكون كافيًا للدفع نحو الانتخابات»، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تنتج عن اجتماع القاهرة «حزمة تشمل الإطار الدستوري وخارطة طريق وإطارًا زمنيًا محددًا».



وعبر الأمين، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، عن دعمه لاجتماع مجلسي النواب والدولة في القاهرة بتيسير مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، مشددًا على أن «الانتخابات لابد منها؛ لإعادة الاعتبار لإرادة الشعب الليبي».

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وفي وقت سابق اليوم الإثنين قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الوفدين قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متوقعًا «نجاح» هذه الجولة.



وانطلقت، أمس الأحد، الجولة الثالثة والأخيرة لاجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية بين وفدي مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل التوافق على ما تبقى من مواد الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.