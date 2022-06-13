المشري يستعرض مع القوي والصور ملاحظات «الأعلى للقضاء» حول القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه اليوم الإثنين، بمقر المجلس في طرابلس رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، ونائبه النائب العام المستشار الصديق الصور، ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء حول القاعدة الدستورية فيما يخص باب السلطة القضائية وتنظيمها.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المشري أبدى خلال اللقاء تفهمه لملاحظات المجلس الأعلى للقضاء حول مواد السلطة القضائية «بالقاعدة الدستورية» و«تعهد بدراستها مع اللجنة الدستورية بالمجلس وطرحها على لجنة الحوار المشاركة في القاهرة».

مراجعة الأرقام الوطنية

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن لقاء المشري مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه جرى خلاله «الاطلاع على جهود النائب العام بخصوص مراجعة الأرقام الوطنية كخطوة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة».

- وليامز تعلن توافق المشاركين باجتماعات القاهرة على 43 مادة جديدة من مسودة الدستور

- بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

- بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسوَّدة الدستور خلال اجتماعات القاهرة

وتتواصل في القاهرة، لليوم الثاني، اجتماعات المسار الدستوري بين وفدي مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى 19 يونيو الجاري، لحسم الخلاف حول مواد الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

توافق حول 180 مادة من مسودة الدستور

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، توافق وفدي المجلسين على 43 مادة خلال اجتماع مغلق أمس الأحد بالقاهرة بالإضافة على 137 مادة جرى التوافق عليها بين الطرفين خلال اجتماعات الجولة الثانية ليرتفع إجمالي المواد الدستورية المتوافق عليها إلى 180 مادة، بحسب وليامز.

وتأمل وليامز أن يخرج وفدا مجلسي النواب والدولة المشاركان في اجتماعات القاهرة «بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية» لتلبية مطالب الليبيين الذين سجلوا للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي لاختيار ممثليهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، مشيرًا إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.