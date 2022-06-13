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السائح: بطاقات التطعيم الإلكترونية للحجاج جاهزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 07:52 مساء
السائح: بطاقات التطعيم الإلكترونية للحجاج جاهزة
بطاقات التطعيم الإلكترونية للحجاج (صفحة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح على فيسبوك)
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أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، اليوم الإثنين، جاهزية التطعيمات والتحاليل اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لهذه السنة.

وقال السائح، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن إجراءات موسم الحج للعام الجاري تشترط إعداد بطاقات مقروءة إلكترونيًا، و«قمنا بالشروع فورًا في تجهيز البطاقات المطلوبة». وتابع: «نطمئن كل حجاج بيت الله بأن التطعيم جاهز، والتحاليل اللازمة للمغادرة جاهزة».

التطعيمات المطلوبة
والتطعيمات المطلوبة للحجاج، وفق خطاب وجهه السائح، في 6 يونيو الجاري، لمشرفي التطعيمات في البلديات والمناطق المختلفة في ليبيا، هي أولًا: طعم السحايا الرباعي المقترن، والطعم المضاد لفيروس كورونا المستجد، إذ يجب أن يتلقى الحاج جرعتين على الأقل.

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وفي حالة أن يكون الحاج غير مطعم، يجب أن يتلقى جرعتين يكون الفاصل بينهما ثلاثة أسابيع على الأقل. كما أنه في حال مضي ثلاثة أشهر أو أكثر على آخر جرعة، يعطى الحاج جرعة إضافية. وثالثًا، طعم الإنفلونزا الموسمية.

عدد الحجاج للعام الجاري
وفي 7 مايو الماضي، أكدت هيئة شؤون الحج أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) سيكون 3 آلاف و531 حاجًا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد.

وحددت المملكة العربية السعودية نسبة الحجاج عمومًا بـ42%، كما حددت عدد الحجاج من كل دولة، واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عامًا.

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