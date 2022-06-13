مركز المناهج التعليمية يتابع الإجراءات المتخذة لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية التابع لوزارة التربية والتعليم كامل الويبة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع لجنة العطاءات الفرعية واللجان المعنية بطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم 2022-2023.

وقال مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مدير عام المركز «الإجراءات المتخذة لطباعة الكتاب المدرسي» المقبل.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المركز ووزارة التربية والتعليم للعام الدراسي المقبل، ومحاولة تجنب تأخر طباعة الكتب المدرسية الذي تسبب في أزمة للطلاب بمختلف مراحل التعليم الأساسي بداية العام الدراسي الحالي 2021 -2022.

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إحالة وزير التعليم بسبب تأخر طباعة الكتاب المدرسي

وتسبب تأخر طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي في حبس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، وإحالته للمحاكمة على خلفية إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام في ديسمبر 2021.

لكن محكمة استئناف طرابلس قضت ببراءة الوزير من التهم الموجهة إليه، على ما أعلنت وزارة التربية والتعليم في مارس الماضي، قبل أن يعود إلى الوزارة لاستئناف ممارسة أعماله.

اجتماع مدير مركز المناهج مع اللجان المعنية بطباعة الكتاب المدرسي. (مركز المناهج التعليمية)

اجتماع مدير مركز المناهج مع اللجان المعنية بطباعة الكتاب المدرسي. (مركز المناهج التعليمية)

اجتماع مدير مركز المناهج مع اللجان المعنية بطباعة الكتاب المدرسي. (مركز المناهج التعليمية)