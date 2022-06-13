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السيسي يدعو المنفي لحضور المؤتمر الدولي للمناخ في شرم الشيخ

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الإثنين 13 يونيو 2022, 04:46 مساء
السيسي يدعو المنفي لحضور المؤتمر الدولي للمناخ في شرم الشيخ
المبعوث الخاص للرئيس المصري خلال تسليمه الدعوة الرسمية للمنفي لحضور المؤتمر الدولي للمناخ في شرم الشيخ. (المجلس الرئاسي)
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دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لحضور المؤتمر الدولي للمناخ الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل بمشاركة عدد من القادة ورؤساء الدول والحكومات.

وسلم الدعوة القائم بالأعمال في السفارة المصرية في ليبيا السفير تامر مصطفى، بصفته مبعوثًا شخصيًا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال لقائه المنفي بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير تامر مصطفى نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس المصري للمنفي وللشعب الليبي، متمنيًا عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنه حمل «دعوة رسمية من الرئيس السيسي، إلى رئيس المجلس الرئاسي، لحضور مؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل».

واستقبل المنفي في وقت سابق اليوم سفيري باكستان وبلجيكا لدى ليبيا، كما التقى خلال الأيام الماضية عددًا من السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ وذلك لمناقشة المستجدات السياسية وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وهذه الدول.

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