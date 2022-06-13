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المنفي يبحث تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الإثنين 13 يونيو 2022, 03:36 مساء
المنفي يبحث تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا
المنفي والسفير الباكستاني لدى ليبيا رشاد جاو خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 13 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، بطرابلس مع السفير الباكستاني لدى ليبيا، رشاد جاويد،  تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة، من خلال تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا، وتشجيع الاستثمار بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي للسفير الباكستاني في العاصمة طرابلس، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره البالغ لموقف باكستان الداعم لليبيا، مشيدا بعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.  فيما أكد السفير الباكستاني، دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة، مجددا حرصه على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي وقت سابق الإثنين، استعرض رئيس المجلس الرئاسي مع سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبيير الجهود المحلية والدولية التي تسهم في حل الأزمة الليبية. جاء ذلك خلال استقبال المنفي للسفير البلجيكي، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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