المنفي يبحث مع السفير البلجيكي جهود حل الأزمة الليبية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين، مع سفير بلجيكا لدى ليبيا، كريستوف دو باسومبيير، الجهود المحلية والدولية التي تسهم في حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك استقبال المنفي للسفير البلجيكي، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وحسب البيان، جرى التأكيد خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس، أهمية استمرار هذه الجهود، من خلال دعم كل المسارات التي تعزز إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتفق عليه جميع أطراف العملية السياسية. وأكد السفير دعم مملكة بلجيكا للمجلس الرئاسي، حسب البيان.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،وسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبيير، 13 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)