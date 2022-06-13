بالصور.. وصول طاقم طبي تونسي إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الطاقم الطبي التونسي الزائر إلى طرابلس لإجراء عدد من الكشوفات الطبية والعمليات، تحت إشراف جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ومركز الطب الميداني والدعم.

وأجرى الفريق الزائر الكشف على الحالات التي قدمت طلب للعلاج، وجهز قائمة الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية للبدء في إجرائها ابتداءً من اليوم الإثنين، وفق ما ذكر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

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ويضم الفريق الطبي الزائر استشاري جراحة مخ وأعصاب وعمود فقري، واستشاري جراحة العظام، واستشاري جراحة اليد والأعصاب الطرفية، وذكر المركز الإعلامي أن وصول الفريق الطبي إلى ليبيا «يأتي في إطار دعم جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في توطين العلاج بالداخل».

الطاقم الطبي التونسي الزائر. ( المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)