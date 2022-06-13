ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية...

سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعا بفارق قرشين اثنين مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين.
وصعد سعر العملة الأميركية إلى5.06 دينار مقابل 5.04 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». واستقر سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني عند 5.34 دينار و6.25 دينار على التوالي. كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار.
أسعار العملات في السوق الرسمية
وفي السوق الرسمية، صعد متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بينما انخفض سعر صرف اليورو 3 قروش، مسجلا 5.05 دينار مقابل 5.08 دينار أمس، كما هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.91 دينار من 5.93 دينار أمس. وعلى صعيد العملات العربية، استقر الدينار التونسي عند 1.28 دينار، وهبط سعر الليرة التركية قرشا واحدا إلى 0.27 دينار مقابل 0.28 دينار أمس.
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