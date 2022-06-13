ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعا بفارق قرشين اثنين مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين.

وصعد سعر العملة الأميركية إلى5.06 دينار مقابل 5.04 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». واستقر سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني عند 5.34 دينار و6.25 دينار على التوالي. كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار.