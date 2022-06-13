القنصلية الإيطالية في بنغازي تبدأ منح التأشيرات للمواطنين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، إن القنصلية العامة الإيطالية في مدينة بنغازي باشرت رسميا منح التأشيرات السياحية للمواطنين الليبيين الراغبين في الدخول إلى إيطاليا.

ونشرت الوزارة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من المستندات المطلوبة للراغبين في التقديم للحصول على تأشيرات الدخول إلى إيطاليا.

وفي الثامن والعشرين من أبريل العام 2021، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي وتعيين القنصل العام كارل باتوري على رأسها، مثمنا عودة الوحدة إلى ليبيا.