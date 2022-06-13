Atwasat

القنصلية الإيطالية في بنغازي تبدأ منح التأشيرات للمواطنين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 01:00 مساء
القنصلية الإيطالية في بنغازي تبدأ منح التأشيرات للمواطنين الليبيين
مبنى القنصلية الإيطالية في بنغازي. (السفارة الإيطالية لدى ليبيا)
alwasat radio

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، إن القنصلية العامة الإيطالية في مدينة بنغازي باشرت رسميا منح التأشيرات السياحية للمواطنين الليبيين الراغبين في الدخول إلى إيطاليا.

ونشرت الوزارة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من المستندات المطلوبة للراغبين في التقديم للحصول على تأشيرات الدخول إلى إيطاليا. 

وفي الثامن والعشرين من أبريل العام 2021، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي وتعيين القنصل العام كارل باتوري على رأسها، مثمنا عودة الوحدة إلى ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات

«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى ...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية

شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟
ظروف عودة الصورة

ظروف عودة الصورة
الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان

الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم ...
صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع

صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع
أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا

أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء

رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»

«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟

هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟
كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى

كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى
«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟

«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟
جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية

جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
تسجيل حالات اشتباه بـ«جدري القرود» في ليبيا
تسجيل حالات اشتباه بـ«جدري القرود» في ليبيا
حفتر: واجبنا تحريض الشعب على تقرير مصيره.. والأخطار المحيطة بوحدة الوطن تزايدت
حفتر: واجبنا تحريض الشعب على تقرير مصيره.. والأخطار المحيطة بوحدة...
القنصلية الإيطالية في بنغازي تبدأ منح التأشيرات للمواطنين الليبيين
القنصلية الإيطالية في بنغازي تبدأ منح التأشيرات للمواطنين ...
إزالة مبان عشوائية بمسار خطوط الكهرباء في الزهراء
إزالة مبان عشوائية بمسار خطوط الكهرباء في الزهراء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)
حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)...
المزيد
بالصور.. وصول طاقم طبي تونسي إلى طرابلس
بالصور.. وصول طاقم طبي تونسي إلى طرابلس...
ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية
ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية...
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد ......
إزالة مبان عشوائية بمسار خطوط الكهرباء في الزهراء
إزالة مبان عشوائية بمسار خطوط الكهرباء في الزهراء...
القنصلية الإيطالية في بنغازي تبدأ منح التأشيرات للمواطنين الليبيين
القنصلية الإيطالية في بنغازي تبدأ منح التأشيرات للمواطنين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط