تسجيل حالات اشتباه بـ«جدري القرود» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السايح، تسجيل «أكثر من حالة اشتباه بالاصابة بفيروس جدري القرود»، لكنه استدرك قائلا «لم يتم تأكيد أية حالة ولله الحمد»، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 22 مايو الماضي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أية حالة مؤكدة أو اشتباه بمرض جدري القرود حتى الآن، ولم تبلغ أقسام الأمراض المعدية بالمستشفيات عن حالة في ليبيا. وأضاف أن مدير المركز عماد السائح كلف لجنة لمتابعة مستجدات «جدري القرود».

الوضع الوبائي لـ«كوفيد-19» في ليبيا

من جهة أخرى، أوضح السايح، عبر حسابه على «فيسبوك»، اليوم الإثنين، أن «الوضع الوبائي لفيروس (كوفيد-19) مستقر ولا توجد أي متغيرات جديدة»، لكنه نبه قائلا «ستسمعون أن هناك انتشارا كبيرا لإنفلونزا الخنازير، وهذا غير صحيح وإنما هذه الإنفلونزا (H1N1) أصبحت إنفلونزا موسمية وعلاجها متوفر» وأضاف «وضعنا مطمئن وإنها حالات بسيطة فقط وتلقت العلاج».

وبشأن تطعيمات شلل الأطفال، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن التطعيم «متوفر الآن»، مضيفا «وافقت رئاسة الوزراء على توريد باقي التطعيمات، وسيشرع الإمداد الطبي مع المصرف المركزي في تنفيذها»، وتابع «نأمل ألا تتأخر هذه التوريدات لأن التطعيمات الإجبارية هي الأمن الصحي للبلاد».