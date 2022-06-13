السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وصعد متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما انخفض سعر صرف اليورو 3 قروش، مسجلا 5.05 دينار مقابل 5.08 دينار أمس، كما هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.91 دينار من 5.93 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.28 دينار، و1.31 دينار، و1.56 دينار على الترتيب.

وهبط سعر الليرة التركية قرشا واحدا إلى 0.27 دينار مقابل 0.28 دينار أمس، وثبت اليوان الصيني عند 0.71 دينار.