الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصادر مقربة من أسرة طفل مخطوف في سبها منذ أكثر من عام أن الطفل مصطفى البركولي عاد إلى أهله أمس.

وظهر الطفل في مقطع فيديو ليلة أمس رفقة آمر منطقة سبها العسكرية (التابع للقيادة العامة) اللواء فوزي المنصوري، وقال المنصوري في التسجيل إن «الكتيبة 676 التابعة لقوات القيادة العامة نجحت في تحرير الطفل»، مشيد بجهود «النائب العام الصديق الصور ومكتب النائب العام في متابعة هواتف الخاطفين وإمداد قوات القيادة العامة بالمعلومات».

وقال آمر منطقة سبها العسكرية «استدعاني المشير خليفة حفتر وكانت تعليماته صارمة ومشدة بضرورة عودة الطفل إلى أهله».

وخطفت جهة مجهولة الطفل مصطفى البركولي من أمام أمام منزله في حي الجديد بمدينة سبها في 25 أبريل 2021، ومنذ أبريل من العام الماضي، أطلقت عديد المناشدات التي تطالب بالإفراج عن الطفل مصطفى، حيث نظم عدد من أهالي سبها وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح الطفل.

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وفي فبراير الماضي، قال نائب رئيس مجلس النواب، احميد حومة، خلال جلسة لمجلس النواب، إن الخاطفين يطلبون أموالا ضخمة من أسرته، كما أنهم أرسلوا إلى الأسرة مقاطع صوت وفيديو تظهر تعرض الطفل للتعذيب. ووقتذاك، ناشد حومة جميع المعنيين من المؤسسات العسكرية والأمنية تكثيف الجهود للبحث عن الطفل، وإنقاذه هو وجميع الأطفال المخطوفين.

الطفل مصطفى البركولي. (الإنترنت)