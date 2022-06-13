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محادثات جزائرية - فرنسية حول الأوضاع في ليبيا والساحل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 13 يونيو 2022, 10:12 صباحا
محادثات جزائرية - فرنسية حول الأوضاع في ليبيا والساحل
لقاء رئيس مجلس الأمة الجزائري وسفير فرنسا بالجزائر، 12 يونيو 2022، (الإنترنت)
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أجرى رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، محادثات مع سفير فرنسا لدى الجزائر، فرونسوا جوييت، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية منها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل.

وناقش الطرفان «الحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل»، حيث جدد قوجيل تمسك الجزائر بمبدأ عدم الانحياز، باعتباره «أحد ثوابت السياسة الخارجية للجزائر، وبالحلول السلمية لحلحلة النزاعات»، وفق بيان مجلس الأمة، أمس الأحد.

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كما أكد الاجتماع الوزاري التشاوري التونسي - الجزائري -الليبي، الذي انعقد بتونس الجمعة الماضية، أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما، وضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي - ليبي.

ودعا وزراء خارجية الجزائر وتونس وليبيا إلى أهمية حشد الجهود الوطنية الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية، وتوحيد الصفوف والرؤى وفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية، والقيادة الليبية للعملية السياسية ضمن الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي.

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