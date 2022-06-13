«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحلي زوارة وشحات الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحلي زوارة وشحات آخر الليل؛ لاحتمال ظهور ضباب.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية بوجه عام، تتحول صباح الغد إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة، وجنوبية غربية إلى غربية على ساحل طرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة، تصل سرعتها إلى 20 عقدة على ساحل الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل، وفي الصباح الباكر على ساحل زوارة؛ لاحتمال ظهور ضباب.