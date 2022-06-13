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أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المعتدلة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 09:09 صباحا
أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المعتدلة في معظم المناطق
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة على معظم المناطق اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و39 درجة مئوية في كل المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شمالية فشمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق البيضاء وشحات، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و34 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

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