ضبط متهم بسرقة منزل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة بوعطني في بنغازي متهما بسرقة أغراض من منزل تقدر بثمانية آلاف دينار.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى حول تعرض منزله للسرقة، حيث كلف أعضاء التحريات بجمع المعلومات حول الواقعة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

واتضح بالبحث أن إحدى السيارات تتردد منذ فترة على مكان الواقعة، حيث جرى إعداد كمين لضبطها، وأوقف على متنها شخص، ثم نقل إلى مركز الشرطة.

وتعرف المجني عليه على السيارة، ومن ثم وجه الاتهام إلى هذا الشخص بارتكاب جريمة السرقة، وبعدها أحيل إلى النيابة العامة.