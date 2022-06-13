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اجتماع لإحياء مشروع طريق ليبيا - النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 12:52 صباحا
اجتماع لإحياء مشروع طريق ليبيا - النيجر
جانب من اجتماع عُقد بمقر مصلحة الطرق والجسور (صفحة المصلحة على فيسبوك)
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عقدت مصلحة الطرق والجسور، اجتماعا اليوم الأحد، مع ممثلين عن شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار، لمناقشة إعادة إحياء «مشروع ليبيا عبر الصحراء».

وضم الاجتماع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري، فضل الله راف الله عاشور، ورئيس مصلحة الطرق والجسور المهندس الحسين سويدان، ورئيس شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار شكري الدبار، ورئيس مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية امحمد البكاي، ومدير مكتب شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار في ليبيا رضوان علي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة التجارية خليل محفوظ, وعضو مجلس إدارة هيئة المشروعات العامة عبد الله جماعة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة مصلحة الطرق والجسور على موقع «فيسبوك»، بأن النقاش دار حول دراسة عودة الحياة لعقد طريق ليبيا عبر الصحراء (القطرون - الثوم - داركو - اغاديس) ليبيا - النيجر.

وفي سبتمبر الماضي زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، نيامي، والتقى رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، وجرى مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.

جانب من اجتماع عُقد بمقر مصلحة الطرق والجسور (صفحة المصلحة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عُقد بمقر مصلحة الطرق والجسور (صفحة المصلحة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عُقد بمقر مصلحة الطرق والجسور (صفحة المصلحة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عُقد بمقر مصلحة الطرق والجسور (صفحة المصلحة على فيسبوك)
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